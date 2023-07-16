«عالم مدهش» يبهر زوار دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح «عالم مدهش»؛ أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً في دبي، منذ أن فتح أبوابه 26 يونيو الماضي، في إبهار زوار الإمارة الذين توافدوا على المراكز التجارية لمشاهدة العروض الترفهية والفعاليات المصاحبة.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الزوار للاستمتاع بـ «عالم مدهش» إلى 200 ألف زائر حتى انتهاء الفعاليات يوم 27 أغسطس المقبل، أي على مدار 63 يوماً حافلة بالمرح والتعليم واكتساب المهارات عبر اللعب، ما يوفر لجميع أفراد الأسرة الفرصة لقضاء أوقات سعيدة، وذكريات لا تُنسى خلال العطلة المدرسية الصيفية.

وتتسم دورة هذا العام من «عالم مدهش» بأنها الأكبر والأفضل، إذ تضمّ أكثر من 350 لعبة، ومنطقة جذب، ومنافذ لتناول المأكولات والمشروبات على مساحة 30 ألف متر مربع.

وبوسع كل أفراد الأسرة الدخول مجاناً إلى عالم مدهش، المستلهم من البحيرات الشاطئية؛ لقضاء وقت ممتع في تجربة عائلية رائعة مع «مدهش» و«دانة»، الشخصيتين المفضلتين لدى الجميع في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز