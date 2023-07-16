حدائق «سانت ريجيس» وجهة الفعاليات الأحدث في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد مدينة دبي لاستقبال سانت ريجيس غاردنز،الوجهة الفاخرة لإقامة الفعاليات وأحدث ملاذ لتناول الطعام، وهو مفهوم مبتكر من فندق سانت ريجيس دبي، النخلة. يأتي هذا المشروع الجديد ثمرة تعاون مبهر جمع بين فندق سانت ريجيس وشركة التطوير الرائدة في دبي، نخيل العقارية.

وسانت ريجيس غاردنز عبارة عن مشروع استثنائي تابع لعلامة سانت ريجيس، ويجسد التزام الفندق بتقديم أعلى مستويات الابتكار ومنح الضيوف تجارب لا تضاهى. ستستضيف هذه الوجهة التي طال انتظارها خمسة مطاعم استثنائية هي Trèsind Studio وChez Wam وAretha وSignor Sassi وLEÑA – Las Brasas x Dani Garcia، على أن تتوزع هذه المطاعم بين أحضان الحديقة الشاسعة، لتأخذ زوارها وسكان المدينة في رحلة لم يسبق لها مثيل إلى عالم الطهي.

وقال مروان فاضل، المدير العام لفندق سانت ريجيس دبي، النخلة: «مع سانت ريجيس غاردنز، نخطو خطوة جديدة في سعينا الدائم إلى تقديم تجارب مبتكرة قل نظيرها لضيوفنا، وقد عملنا عن كثب مع الشركة المالكة، نخيل العقارية، ودور الضيافة المشهورة وبعض الشخصيات المؤثرة حول العالم لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع. تحتضن سانت ريجيس غاردنز باقة من المطاعم التي ترسي معايير جديدة للفخامة والتميز، وستشكل هذه الوجهة أيضاً عنواناً أنيقاً ومتكاملاً لإقامة الفعاليات، لتستضيف بالتالي عروض الأزياء الخاصة والعروض الموسيقية الحية، من بين جملة فعاليات أخرى. وبينما نستعد لإطلاق هذه الوجهة، نتطلع إلى الإعلان عن تجارب طعام جديدة وشيقة بقطاع الضيافة الديناميكي في دبي».

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