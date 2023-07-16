شراكة لتوسيع انتشار التأمين على الحياة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شركة التأمين على الحياة العالمية» عن شراكة مع «بوليسي بازار» الوجهة المتكاملة للتأمين عبر الإنترنت والخدمات المالية في دولة الإمارات لإطلاق خطط تأمين مخصصة تهدف إلى توسيع نطاق انتشار التأمين على الحياة في المنطقة.

وتعد «شركة التأمين على الحياة العالمية» شركة بحرينية متخصصة لها فروع عدة في دولة الإمارات وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 3 عقود، وتشتهر بخطط الـتأمين على المدخرات مضمونة الرأسمال.

وقال الدكتور براديب ميشرا، المدير المقيم لشركة التأمين على الحياة العالمية (دبي): «نهدف من خلال الجمع بين فهمنا العميق لمشهد التأمين والحلول التقنية المتطورة التي توفرها «بوليسي بازار» إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها عملاؤنا إلى التأمين وشرائه وتجربته عبر الإنترنت».

وقال «نيراج غوبتا»، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: «يسعدنا التعاون مع «شركة التأمين على الحياة العالمية» في هذه الرحلة. وبفضل حلولنا التقنية المبتكرة، لن تتمكن «شركة التأمين على الحياة العالمية» من تعزيز جهودها التسويقية وحسب، بل أيضاً من جمع مدخلات مستخدمين لا تقدر بثمن، مما سيمنحها الفرصة لتحسين عروض منتجاتها وتطويرها باستمرار».

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