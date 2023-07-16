شراكة بين «لوكسيتان أون برفانس» و«إمبيريا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت لوكسيتان أون بروفانس، العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة المعروفة بمنتجاتها الطبيعية والأصيلة، تجربة لم يسبق لها مثيل بالشراكة والتعاون مع إمبيريا، وهي شركة تعمل على تطوير المتاجر الافتراضية.

وقالت ماريانا رودريغز مديرة التسويق في لوكسيتان الشرق الأوسط: «يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تجربة العملاء، وتأييداً لجمال بروفانس، تعرض تجربة لوكسيتان الافتراضية الجديدة عالم البيع بالتجزئة وكيف ترتبط المنطقة بجذور علامتها التجارية». تقول أولغا دوجادكينا، مؤسسة مشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة إمبيريا: «أدى عمل العلامة التجارية مع إمبيريا إلى هذا المتجر الافتراضي الجديد الذي يضع العملاء في السيطرة وفي قلب رحلتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز