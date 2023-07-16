تجارب تفاعلية في «دبي فستيفال سيتي مول»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل دبي فستيفال سيتي مول، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، تقديم مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات العائلية خلال مفاجآت صيف دبي، التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، حيث يتحول دبي فستيفال سيتي مول إلى مركز ترفيهي يقدم لزواره مجموعة من التجارب التفاعلية التي تناسب مختلف الأعمار.

ويتيح تطبيق مكافآت بلو، برنامج المكافآت وأسلوب الحياة التابع لمجموعة الفطيم، للزوار فرصة المشاركة في مسابقة مميزة للفوز بمليون نقطة زرقاء خاصة بالتطبيق، والتي يمكن استبدالها بمجموعة واسعة من المكافآت والهدايا، وذلك من خلال إنفاق 300 درهم إماراتي على الأقل ثم مسح الإيصال وإرساله للمشاركة بالمسابقة والفوز بجائزتها التي تُمنح لرابح واحد أسبوعياً طيلة مهرجان مفاجآت صيف دبي.

كما يحظى مستخدمو التطبيق بفرصة حصرية للقاء إحدى الشخصيات المحبوبة في دبي فستيفال سيتي مول خلال موسم الصيف، والاستمتاع بتجارب التسوق والترفيه والهدايا المميزة. tويشكل تطبيق مكافآت بلو منصة نمط حياة تفاعلية مصممة لتقديم تجربة مخصصة ومجزية لملايين المستخدمين في 9 دول، بما فيها دولة الإمارات وقطر ومصر وعُمان والبحرين وسنغافورة وماليزيا والمملكة العربية السعودية والكويت.

وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: «يسعدنا تقديم تشكيلة متنوعة من الأنشطة الصيفية لضيوفنا من العائلات، حيث تستضيف دورة هذا العام من مهرجان مفاجآت صيف دبي العديد من الأنشطة والعروض التفاعلية مع أشهر الشخصيات والبرامج التلفزيونية العالمية. ونرحب بجميع ضيوفنا وندعوهم للمشاركة في أنشطتنا الصيفية المليئة بالمرح والترفيه التي تمنحهم ذكريات لا تنسى».

«بيبي شارك»

ويختتم دبي فستيفال سيتي مول اليوم، مجموعة من الأنشطة الحية كان قد بدأها في 7 يوليو الجاري، وتميزت بحضور شخصيات أغنية بينك فونج بيبي شارك المحببة، حيث قدمت شركتا بينك فونج ونيكلوديون تجارب استثنائية، وأتاحت للعائلات المشاركة في الغناء والرقص.

شون ذا شيب

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول ابتداءً من 28 يوليو الجاري وحتى 13 أغسطس المقبل، العرض المسرحي «جيت داون أون ذا فارم» المفعم بالتسلية والرقصات الممتعة لشخصية الخروف الشهير «شون ذا شيب» من استديوهات شركة آردمان.

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