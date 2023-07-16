الذكاء الاصطناعي يقفز بمبيعات التجزئة إلى 80 % خلال 3 سنوات

المصدر: دبي- البيان

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توقعت دراسة أجرتها شركة«آي بي إم»، أن يقفز اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال البيع بالتجزئة والمنتجات الاستهلاكية من 40% من الشركات حالياً إلى أكثر من 80% في غضون 3 سنوات.

وقال حسام كيال، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «فوو»، المزود لحلول البرمجيات والمتخصصة في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي: تستخدم مؤسسات التجزئة الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً للمستخدمين وتوفير بيئة تفاعلية للعميل من خلال التنبؤ بالطلب والحد من الاحتيال في المدفوعات.

بالنسبة للتوصيات، فإن قطاع التجزئة هو قطاع فاعل جداً في بناء الاقتصاد الوطني والمساهمة بالناتج الوطني.وأشار إلى أن نمو قطاع التجزئة جزء أساسي من معدل نمو الاقتصاد في أي بلد، و الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة يسمح بالقدرة على حفظ المعلومات وشخصية العميل والاستحواذ على بيانات كبناء بنك المعلومات للحصول على معلومات دقيقة لمعرفة تفاصيل أكتر عن توجهات العملاء وتقديم منتجات عالية الجودة وتجربة أفضل للعملاء.

استخدامات

بالنسبة لأهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة في الإمارات حالياً، قال كيال إن الذكاء الاصطناعي يبقى في بدايته في المنطقة، حيث يتم استخدامه للإجابة الأولية على استفسارات العملاء ودعم العملاء عن طرق خدمة الشات بوت. ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء والقدرة على استكشاف توجهاتهم والتعرف على العميل مع شخصنة الخدمة للعملاء بهدف زيادة التفاعل معه، على سبيل المثال، يمكننا أن نقدم لكم ما تحتاجه بناءً على ما تشتريه بالعادة.

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