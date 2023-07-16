21 مشروعاً فندقياً لتلبية خيارات الإقامة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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توفر رأس الخيمة للزوار من الأسواق المحلية والعالمية فرصة الاستمتاع بتجارب تحتفي بفخامة غير مسبوقة، وذلك نظير ما تتفرد فيه من شواطئ خلابة وجبال شاهقة ومنتجعات فاخرة وصولاً إلى تجارب التخييم في البرية الحافلة بالتشويق.

وتحتفي رأس الخيمة بامتلاك 50 منشأة فندقية على امتداد المدينة وواجهاتها البحرية وفي المناطق الجبلية، لتوفر بذلك تجارب ضيافة ترتقي لتطلعات الزوار المتنوعة سواء كانوا يتطلعون لخوض مغامرات مشوقة أو الاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة أو الإقامة في واحد من المنتجعات الفاخرة.

وتعتبر رأس الخيمة موطناً لأكثر من 8000 غرفة فندقية تقدم أرقى مستويات الضيافة، وفي إطار رؤيتها لاجتذاب 3 ملايين زائر بحلول عام 2030، تواظب الإمارة تعزيز عروض الضيافة التي توفرها لزوارها من خلال تنفيذ 21 مشروعاً جديداً لتلبية الطلب على خيارات الإقامة، مما سيضيف إلى طاقتها الاستيعابية 7183 غرفة بحلول عام 2025، ويشكل نمواً بنسبة 80% مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية.

وتتميز فنادق رأس الخيمة أيضاً بمرافقها المميزة ومساحاتها الفسيحة وأنشطتها الترفيهية ذات التكلفة المناسبة لكافة الزوار.

ولعشاق المغامرات الصحراوية الليلية، تحتضن رأس الخيمة مخيّم «راك جلامبينغ» الممتد فوق ما يصل إلى 10 أفدنة من الكثبان الرملية والمطل على مناظر طبيعية خلابة لسلسلة جبال الحجر، والذي يوفر لهم خيارات إقامة مريحة في خيام تقليدية مصنوعة من الشعر، وإلى جانب ذلك، يمكن لعشاق التخييم الاستمتاع بإقامة هانئة على شاطئ جزيرة المرجان والإقامة في مخيّم «بنان بيتش» الشاطئي، وعلاوة على الانتعاش الاستثنائي، يتميز المخيّم بتشكيلة واسعة من المرافق بما فيها الشاليهات الخاصة، والنشاطات العائلية، ومناطق الشواء، أما مخيم «لونج بيتش كامب جراوند»، فيتيح للزوار خيارات إقامة مميزة تشكل مزيجاً ما بين مبادئ التخييم التقليدية بالمرافق الفاخرة والأنشطة التفاعلية، ليضمن للزوار الاستمتاع بتجربة تخييم غامرة.

ويقدم «مخيم بير جريلز للمستكشفين» أول تجربة إقامة تحمل علامة «بير جريلز» في العالم. ويضم المخيم حالياً 16 مقصورة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، ويقدم لعشاق المغامرات تجربة إقامة فريدة في أحضان الطبيعة، كما يمكن للضيوف المشاركة في دورات تعلّم مهارات العيش في البراري أو الأنشطة المشوّقة تحت إشراف المدربين المعتمدين، ومنها ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الجبال والمسير الجبلي.

رؤية مستقبلية

تنوي مجموعة من علامات الضيافة العالمية مثل «نوبو» و«ماريوت» و«أنانتارا» و«سوفيتيل» افتتاح منشآت جديدة في الإمارة خلال عام 2025 بالإضافة إلى علامة ميلينيوم التي ستضيف 300 غرفة أخرى كجزء من مشروع خليج دانة في جزيرة المرجان، ومن المقرر أيضاً افتتاح مشروع «وين ريزورتس»، المنتجع المتكامل ومتعدّد الاستخدامات والمقدرة تكلفته بمليارات الدولارات على مساحة تبلغ 250 ألف متر مربع في جزيرة المرجان برأس الخيمة بحلول عام 2027 وتحرص العلامة الفندقية اعتماد تصاميم تعكس قيم الفخامة، وذلك في نحو 1523 غرفة وجناحاً وفيلا فخمة الطراز.

منشآت جبلية

وانسجاماً مع حرص رأس الخيمة على امتلاك محفظة متنوعة من المرافق، أخذت الإمارة على عاتقها تشييد منشآت جبلية مستدامة لترسخ بذلك مكانتها باعتبارها وجهة عالمية للسياحة الطبيعية، حيث تم الإعلان عن «سيج لودج» التابع لمجموعة «مانتيس»، والذي سيتم افتتاحه عام 2024، فيمثل وجهة إقامة جبلية تضم 70 كوخاً فاخراً، مانحاً بذلك الزوار تجربة جبلية تركز على الطبيعة ويقدم أنشطة وتجارب متنوعة برفقة مرشدين متخصصين، وسيوفر مخيم جبل جيس «كلاود 7»، تجربة تخييم فخمة تضم 30 وحدة إقامة مصنوعة من مواد مستدامة، كما سيوفر مخيم «بيس كامب جيس» المزمع افتتاحه في 2024، خدمات الإقامة بتكلفة مقبولة لعشاق المغامرات الخارجية والتجارب المتميزة في أحضان الطبيعة، إضافة إلى مجموعة من النشاطات مثل اليوغا وتجارب الطهي الإماراتية التقليدية ليكون بمثابة مركز ترفيهي أسفل السلسلة الجبلية الوعرة.

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