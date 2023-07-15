426 مليون درهم رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في 11 بنكاً إماراتياً

المصدر: البيان

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أظهرت دراسة صدرت عن موقع "أرقام" حول المكافآت والرواتب المجمعة التي يحصل عليها كبار التنفيذيين في البنوك الإماراتية، أن كبار التنفيذيين في 11 بنكاً إماراتياً حصلوا على 426 مليون درهم خلال عام 2022.

وتصدر بنك أبوظبي التجاري قائمة الأكثر مكافأة حيث حصل 14 من كبار المديرين التنفيذيين على رواتب ومكافآت بلغت 112 مليون درهم، فيما حلّ بنك دبي الإسلامي ثانياً بصرف 88 مليون درهم كمكافآت على 19 من كبار التنفيذيين.

وحلّ بنك المشرق ثالثاً بتوزيع مكافآت بقيمة 44 مليون درهم على 15 من كبار التنفيذيين، وبنك أبوظبي الأول رابعاً بتوزيعه 41 مليون درهم على ثمانية من كبار التنفيذيين، وبنك رأس الخيمة خامساً بـ 34 مليون درهم توزعت على 17 تنفيذياً، والإمارات دبي الوطني سادساً بتوزيع 28.7 مليون درهم على أربعة تنفيذيين.

وحل بنك الفجيرة الوطني سابعاً بتوزيعه قرابة 27 مليون درهم عشرة من كبار التنفيذيين، تلاه في المركز التاسع البنك العربي المتحد بتوزيعه أكثر من 15 مليون درهم على 15 من كبار التنفيذيين.

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