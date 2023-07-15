"أدنوك" تؤكد بدء مفاوضات دمج محتمل لـ"بروج" و"بورياليس"

المصدر: وام

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أكدت شركة "أدنوك" المزود المسؤول والموثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات، اليوم، أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة "أو إم في إيه جي" "أو أم في" حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي "بروج بي إل سي" ("بروج") و"بورياليس إيه جي" ("بورياليس").

وتؤكد "أدنوك" اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الإيجابية للطرفين.

وتعد "بروج" شركةً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمتلك فيها “أدنوك” حصة تمثل نسبة 54%، وتمتلك "بورياليس" حصة 36%، فيما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10% من أسهم "بروج". أما شركة "بورياليس"، فهي مملوكة بنسبة 75% من قبل شركة "أو إم في" بينما تمتلك "أدنوك" 25% من أسهمها.

وتُجري "أدنوك" هذه المفاوضات بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية في شركة "بروج" مع "أو أم في" كمساهم يمتلك حصة الأغلبية في "بورياليس" على أن يخضع القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة لعمليات الحوكمة في "بروج" والأطراف ذات الصلة.

ويشكل هذا الاندماج المحتمل خطوة كبيرة ومهمة وتقدماً نوعياً ضمن استراتيجية "أدنوك" لخلق القيمة والنمو والتوسع في قطاع البتروكيماويات، وسيكون هذا الاندماج المحتمل خاضعاً لموافقات الجهات التنظيمية المعنية. وستقدم "أدنوك" المزيد من المعلومات بهذا الشأن في الوقت المناسب.

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