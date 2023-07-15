13 % نمواً متوقعاً لسوق التأمين بالإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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توقع فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أن ينمو سوق التأمين في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2023، حيث تعد وتيرة النمو المتوقعة هذه أسرع من الزيادة البالغة 11.8% في عام 2022.

وأكد لطفي أن مساهمة قطاع التأمين في اقتصاد الإمارات تبلغ حوالي 3.5%، وهو رقم مقبول مقارنة بالأسواق الأخرى.

وبحسب موقع «ميدل إيست إنشورنس ريفيو»، فإن دولة الإمارات تعتزم دراسة فرض سقف على عمولات وسطاء التأمين، لتحسين النتائج الفنية لشركات التأمين وأداء السوق. وعلق أمين عام جمعية الإمارات للتأمين على الدور الذي يلعبه سماسرة التأمين في المنافسة السعرية الشديدة في سوق التأمين العربي، مؤكداً أن وسطاء التأمين يتحملون جزءاً من المسؤولية وليسوا العامل الوحيد المسؤول عنها.

وكان قطاع التأمين في الإمارات قد حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021، وذلك وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في 2020.

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