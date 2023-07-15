13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم، منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليارات درهم و2410 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة القوز الثانية، المبايعة الأولى بقيمة 68 مليون درهم، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة 4 مليارات درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم. وعلى صعيد تصرفات، أمس، فقد بلغت 1.9 مليار درهم، حيث تم تسجيل 465 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 623.27 مليون درهم، و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 795.02 مليون درهم.

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