«بوكس كير»..نجاح نوعي في ميناء جبل علي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «بوكس كير» بعد عامين من التشغيل الناجح لعب دور رئيسي في دعم قدرات ميناء جبل على على التعامل مع الحاويات بصورة مبتكرة.

وشهدت أحدث التطورات بالنسبة لـ «بوكس كير» في إصلاح الحاويات وتعديلها تطوير حلول حديثة باستخدام التكتولوجيا المتقدمة، ما يساعد على بث الروح من جديد في الحاويات القديمة، ما يسمح بإعادة بيعها أو تأجيرها أو إعادة استخدامها على نحو يفي بمتطلبات العملاء.

وتشمل خبرات الشركة على إعادة استخدام الحاويات وتحويلها إلى منشآت فنية ومنافذ بيع بالتجزئة ومكاتب مبتكرة ومرافق تعليمية.وجاء إطلاق «بوكس كير» كشركة متخصصة في إعادة تدوير حاويات شحن البضائع لاستخدامها من جديد لأغراض ترفيهية أو كمقاه ومطاعم وحتى ملحقات منزلية.

ونجحت مجموعة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) بالفعل في إعادة الحياة لأعداد كبيرة من حاويات بضائع الشحن البحري بقياسات 20 وال40 قدماً، بعد إصلاحها وتأجيرها للمؤسسات والشركات.

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