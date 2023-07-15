استطلاعات: تراجع دوام المكاتب وزيادة العمل عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

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كشفت استطلاعات حديثة، أنه سيتعين على المدن في جميع أنحاء العالم التكيف مع غياب دائم للعديد من موظفي المكاتب. ووفقاً لاستطلاعات دورية أجراها معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، يعمل نحو 25% من الموظفين في ألمانيا من المنزل، حتى بعد انتهاء جائحة كورونا. ووفقاً لمعهد «ماكينزي» العالمي، فإن نسبة العاملين من المنزل في بعض المدن الكبرى الدولية تزيد على ذلك، ما يدفع العديد من الشركات إلى تقليص مكاتبها.

وبحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية الألمانية «جونز لانج لا سال»، تراجعت حالات التأجير الجديدة للمكاتب في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 40% على أساس سنوي. وعزت الشركة هذا التراجع جزئياً إلى العمل من المنزل وأيضاً إلى الانكماش الاقتصادي.

وتعتبر المساحات المكتبية غير المستخدمة باهظة التكلفة، وفي الأوقات غير المستقرة اقتصادياً تقرر العديد من الشركات تقليص حجمها. وقامت بعض الشركات بتحويل المكاتب الشاغرة إلى مساحات مشتركة لمزيد من التفاعل الشخصي في أيام الحضور، حسبما ذكر زيمون كراوزه، الخبير في مجال العمل من المنزل لدى معهد «إيفو». كما قامت شركات أخرىبتخفيض مساحات المكاتب الخاصة بها.

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