عروض للإقامة الفاخرة في منتجع «ذي أوبيروي بيتش الزوراء»

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم منتجع ذي أوبيروي بيتش الزوراء في إمارة عجمان، الذي يبعد عن دبي مسافة لا تزيد على 25 دقيقة بالسيارة، عروضاً للإقامة الفاخرة.

ويقع الفندق في قلب منطقة الزوراء، ويوفر لعشاق الفخامة تجربة رائعة وسط غابات القرم الخضراء، مع إطلالات على المياه الزرقاء للخليج العربي، ومرافق متميزة، وحفاوة ضيافة استثنائية.

ويحيط بالمنتجع مليون متر مربع من الشواطئ الرملية البيضاء والمحميات الطبيعية والبحيرات التي تعزز التنوع الحيوي في المنطقة، وتحتضن أكثر من 100 نوع من الطيور والفلامنجو الوردي ومزارع الأسماك والشعب المرجانية البحرية؛ ما يجعل من منتجع ذي أوبيروي بيتش الزوراء وجهة مميزة لعشاق الفخامة والرفاهية.

ويضم المنتجع 56 غرفة و33 جناحاً وفيلا، بما يشمل فللاً خاصة بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، مع خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة للمنتجع، شهد أكواريو، مطعم المأكولات البحرية المطل على الواجهة البحرية، عملية تجديد شاملة ليمنح ضيوفه تجربة تناول طعام مميزة. ويجمع أكواريو بين متعة الاسترخاء خلال النهار والأجواء الاحتفالية الليلية على أنغام منسّقي الموسيقى والمغنين المقيمين في المنتجع.

ويواظب المنتجع منذ افتتاحه في 2017 على تنفيذ مبادرات للحد من تأثيراته على البيئة انسجاماً مع رؤية التنمية المستدامة في مجموعة أوبيروي وشركة الزوراء للتطوير العقاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز