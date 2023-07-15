«عزيزي» تدخل في شراكة مع «بيركينز» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي» دخولها في شراكة مع «بيركينز إنجينز ليمتد» في المملكة المتحدة، لتوريد مولدات الديزل الممتازة لمشروع «عنبر» الذي أطلقته «عزيزي»، أخيراً، في منطقة الفرجان، التي تمتاز بخاصية الربط الجيد مع محيطها.

وتشتهر الشركة العالمية «بيركينز» بريادتها في مجال محركات الديزل، وتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 90 عاماً في تقديم التميز.

وبعد أن أنتجت ما يزيد على 22 مليون محرك، تضمن الشركة الجودة الهندسية والثقة وخفض مستويات الضوضاء عبر مجموعة منتجاتها الشاملة. وتأكيداً على تعاونها مع عملائها، تعمل بيركينز بشكل وثيق معهم، بدءاً من التصميم وحتى الدعم المستمر، وتقديم الحلول المخصصة للطاقة والإنتاجية. وتركز الشركة في أولوياتها على تلبية احتياجات العملاء لتقليل وقت التوقف عن العمل، وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد، وتوفير الدعم السريع والاستباقي لمختلف منتجاتها.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا التي تم التوصل إليها حديثاً مع بيركينز، التي سنضمن من خلالها الحصول على أفضل مولدات الديزل لمشروعنا المرموق عنبر، الذي يعتبر أحدث إضافة إلى مجموعتنا المتنوعة من العقارات العالمية في واحدة من أبرز المناطق السكنية بدبي. إننا نؤكد التزامنا للدخول في شراكات مع أفضل المصنعين والموردين الرواد في مختلف المجالات لتلبية وتجاوز رغبات واحتياجات مستثمرينا ومستخدمينا، ونتطلع الآن للتوصل إلى المزيد من الشراكات لرفع معايير الجودة لمشاريعنا إلى أعلى مستوى ممكن».

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