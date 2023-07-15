«إليت بيرل تشارتر» لتأجير اليخوت بدبي توسع أسطولها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إليت بيرل تشارتر»، لتأجير اليخوت في دبي، توسعة أسطولها بانضمام يخت «إليت 16» إلى مجموعتها من اليخوت الفاخرة. ويعدّ ذلك جزءاً من خطة الشركة للتوسع بحلول نهاية العقد. وتضيف هذه اليخوت الفاخرة من علامة صن سيكر في مجال اليخوت الفاخرة بعداً جديداً الرحلات البحرية في دبي.

وقال وئام عبدالله، المدير العام لشركة «إليت بيرل تشارتر»: «متحمسون للغاية لتقديم تجربة إبحار رائعة في «إليت بيرل تشارتر» لتأجير اليخوت في دبي». وأضاف: «بمميزاته وتصميمه ، يمنح «إليت 16» فرصة رائعة لضيوفنا. وندعو عشاق اليخوت والإبحارللانطلاق للاستمتاع برحلة من المغامرة في مياه دبي المذهلة». وتوفر «إليت بيرل تشارتر» مجموعة واسعة ومتنوعة من المميزات.

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