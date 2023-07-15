«ذا نيو تايمز»: نمو هائل لقطاع العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت خبيرة عقارية أن سوق العقارات في دبي شهد نمواً هائلاً في العامين الماضيين. ولفتت كيران خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة «فجر رياليتي» للعقارات، في حوار مع موقع «ذا نيو تايمز» الرواندي خلال زيارة لها إلى روندا، إلى أن عائد كبير على الاستثمار، حيث يتراوح من 8 إلى 10 %، ويستفيد بعض الأشخاص من المدى القصير عبر كسبهم نحو 18 %، والميزة الأخرى هي أن الدرهم مرتبط بالدولار، لذلك لا يوجد انخفاض في قيمة العملة، ما يجعل المستثمرين آمنين حقاً.

وأشادت خواجة بالأداء المتميز لقطاع العقارات الفاخرة، فلا مثيل له بأي مكان في العالم من حيث عوائد الإيجار، مؤكدة أن الكثير من الأثرياء يأتون للعيش في دبي، وفي العام الماضي، جذبت الإمارات العديد من أثرياء العالم.

وأوضحت أنه في ظل التسهيلات الكبيرة التي تم إدخالها أخيراً عززت الإمارة جاذبيتها للمستثمرين. وأكدت أن سياسة التأشيرات في دبي تغيرت كثيراً، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تم إدخالها أخيراً. ووصفت الشعب الإماراتي بأنه من أكثر الشعوب المضيافة حول العالم، قائلة: «لقد سافرت إلى ما يقرب من 80 دولة ولم أر مثل هذا في أي مكان، الناس ودودون جداً».

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