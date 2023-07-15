تعاون لتعزيز الاستدامة في البيئات المبنية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ودار الهندسة (شاعر ومشاركوه) عن تعاون لتعزيز الحلول المستدامة في البيئات المبنية بالمنطقة. وقال هاني أشقر- الشريك الرئيسي في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط: «نؤمن في شركة بي دبليو سي بأن المباني المترابطة التي تعمل على أكمل وجه هي حجر الأساس للمدن الذكية والمستدامة».

وتساهم البيئة المبنية الحضرية بـ75 % من انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية حول العالم، وتولّد المباني التقليدية وحدها نحو 40 % من نفايات القطاع الصلبة. وتُظهر معطيات مؤشر «ميد بروجكتس» الذي يتعقب المشاريع الإقليمية، أن قيمة مشاريع البناء والبنية التحتية المخطط لها، وتلك قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط تتجاوز عتبة تريليوني دولار، ما يتيح للمنطقة فرصة هامة لترسيخ عنصر الاستدامة بشكلٍ أكبر في البيئات المبنية.

وقال الدكتور يحيى عنوتي - قائد قسم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في استراتيجي& الشرق الأوسط: «ستشكل موجة الاستثمارات الجديدة في المنطقة في مجال البناء خلال العقد المقبل فرصةً فريدة قد لا تتكرر للتحول بعيداً عن التقنيات التقليدية التي تعتمد على عدد كبير من القوى العاملة، وتعيد تشكيل المنطقة لتصبح مركزاً للابتكار والتقنيات الناشئة في مجال البناء المستدام. كما أنه من الممكن للمنطقة أيضاً أن تصبح جهة رائدة في استخدام مواد وتقنيات بناء جديدة ترسّخ مكانتها كمركز للتصدير».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز