«تنفيذي» و«غرفة» عجمان يبحثان سبل تنمية اقتصاد الإمارة وجذب الاستثمارات

المصدر: عجمان - البيان

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بحث المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتنمية اقتصاد الإمارة وجذب الاستثمارات المباشرة بما يضمن الوصول إلى مستهدفات إمارة عجمان. واستقبل عبدالله المويجعي وفداً من المجلس التنفيذي، وأثنى على جهود المجلس ودوره الريادي في توحيد جهود المؤسسات الحكومية المحلية لتعزيز مكانة عجمان كوجهة اقتصادية واستثمارية واعدة محلياً ودولياً وبما يحقق متطلبات التنمية الشاملة وخطة الإمارة الاستراتيجية.

حرص

وأكد أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة توجهات الإمارة الاقتصادية وتنفيذ خطة أعمال سنوية تحقق رسالة الغرفة الرامية إلى تمثيل وحماية مصالح مجتمع أعمال عجمان وقيادة جهود التوعية والشراكات لتحقيق النمو المستقبلي المستدام، إلى جانب جهود الغرفة في تطوير وتحديث باقات خدماتها ومبادراتها للارتقاء ببيئة الأعمال وتحقيق الاستدامة لمنشآت القطاع الخاص.

توجيهات

من جانبه، أكد الدكتور سعيد المطروشي، أن حكومة عجمان بتوجيهات القيادة الرشيدة تسعى إلى تنويع مقومات الاقتصاد وفرص الاستثمار في الإمارة من خلال إطلاق الخدمات والمبادرات المبتكرة والاستباقية الداعمة لسهولة ممارسة الأعمال واستدامتها، مشيداً بجهود كل الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية ووضعها على خريطة الاستثمارات المحلية والدولية.

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