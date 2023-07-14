أسعار الغاز الأوروبية تتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 2023

المصدر: أمستردام - د ب أ

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تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الحالي في ظل وصول معدلات الملء في المستودعات الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار ضعف الطلب على الوقود.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية تسليم الشهر المقبل ارتفعت صباح الجمعة، لكنها ما زالت تسجل أكبر تراجع لها منذ ديسمبر 2022، حيث ما زالت الأسعار أقل بنسبة 60% تقريباً عن مستوياتها في بداية العام الحالي بعد تذبذب شديد في يونيو الماضي.

يأتي التراجع الكبير للأسعار خلال الأسبوع الحالي مع وصول نسبة امتلاء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من 80% من إجمالي الطاقة التخزينية، واستئناف ضخ الغاز من النرويج، أكبر منتج للغاز في أوروبا، عقب الانتهاء من عمليات الصيانة للمنشآت الغازية.

ويعني ارتفاع المخزونات حالياً أن أوروبا لن تجد سعة تخزينية إضافية بحلول سبتمبر الماضي؛ ما يعني تراجع الطلب والأسعار قبل أن تواجه المنطقة فائضاً في الإمدادات.

وأشارت بلومبرغ إلى أن اعتدال درجة الحرارة في الشتاء المقبل يمكن أن يدفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للتراجع إلى نحو 15 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو نحو نصف مستوى السعر الحالي، بحسب بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي.

وارتفع سعر العقود الهولندية الآجلة صباح الجمعة 1.1% إلى 26.91% لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة البريطانية بنسبة 1.2%.

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