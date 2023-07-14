سوق دبي يختتم أسبوعاً إيجابياً بارتفاع 1.2%

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اختتم سوق دبي المالي أسبوعاً إيجابياً، ووصل إلى مستوى 4009 نقاط، مرتفعاً 1.2% خلال أسبوع، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.70% في أسبوع إلى مستوى 9671 نقطة.

حركة الأسهم في آخر جلسات الأسبوع

الأعلى ارتفاعاً

دبي

الفردوس 14.87%

الأسمنت الوطنية 14.28%

اكتتاب 5.77%

الاثمار 3.15%

أمانات القابضة 1.98%

أبوظبي

«اي دي سي» 9.19%

اسمنت الفجيرة 5.41%

العربي المتحد 5.55%

رابكو 3.9%

شيميرا فوتسي 3.75%

الأكثر انخفاضاً

دبي

بنك عجمان 3.31%

أملاك 1.99%

دار التكافل 1.97%

إعمار للتطوير 1.35%

بنك السلام 1.29 %

أبوظبي

أسمنت الخليج 5.6%

منازل 2%

بنك رأس الخيمة 1.91 %

طيران أبوظبي 1.88%

«جي اف اتش» 1.72%

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