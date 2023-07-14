سوق دبي يختتم أسبوعاً إيجابياً بارتفاع 1.2%
ت + ت - الحجم الطبيعي
اختتم سوق دبي المالي أسبوعاً إيجابياً، ووصل إلى مستوى 4009 نقاط، مرتفعاً 1.2% خلال أسبوع، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.70% في أسبوع إلى مستوى 9671 نقطة.
حركة الأسهم في آخر جلسات الأسبوع
الأعلى ارتفاعاً
دبي
الفردوس 14.87%
الأسمنت الوطنية 14.28%
اكتتاب 5.77%
الاثمار 3.15%
أمانات القابضة 1.98%
أبوظبي
«اي دي سي» 9.19%
اسمنت الفجيرة 5.41%
العربي المتحد 5.55%
رابكو 3.9%
شيميرا فوتسي 3.75%
الأكثر انخفاضاً
دبي
بنك عجمان 3.31%
أملاك 1.99%
دار التكافل 1.97%
إعمار للتطوير 1.35%
بنك السلام 1.29 %
أبوظبي
أسمنت الخليج 5.6%
منازل 2%
بنك رأس الخيمة 1.91 %
طيران أبوظبي 1.88%
«جي اف اتش» 1.72%