سوق دبي يختتم أسبوعاً إيجابياً بارتفاع 1.2%

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اختتم سوق دبي المالي أسبوعاً إيجابياً، ووصل إلى مستوى 4009 نقاط، مرتفعاً 1.2% خلال أسبوع، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.70% في أسبوع إلى مستوى 9671 نقطة. 

حركة الأسهم في آخر جلسات الأسبوع

الأعلى ارتفاعاً
دبي 
الفردوس 14.87%
الأسمنت الوطنية 14.28%
اكتتاب 5.77%
الاثمار 3.15%
أمانات القابضة 1.98%

أبوظبي 
«اي دي سي» 9.19%
اسمنت الفجيرة 5.41%
العربي المتحد 5.55%
رابكو 3.9%
شيميرا فوتسي 3.75%

الأكثر انخفاضاً 
دبي 
بنك عجمان 3.31%
أملاك 1.99%
دار التكافل 1.97%
إعمار للتطوير 1.35% 
بنك السلام 1.29 %

أبوظبي 
أسمنت الخليج 5.6%
منازل 2%
بنك رأس الخيمة 1.91 %
طيران أبوظبي 1.88%
«جي اف اتش» 1.72%

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