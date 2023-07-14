13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 13.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم، منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليار درهم و2410 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة القوز الثانيه، المبايعة الأولى بقيمة 68 مليون درهم، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة 4 مليار درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية وأخيرا مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 283 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 70 رهونات أراضي بقيمة 394.92 مليون درهم و432 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 229 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 205 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 96 هبة بقيمة 426.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الثانية بقيمة 151.52 مليون درهم وأخري في منطقة ند الحمر بقيمة 82 مليون درهم.

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