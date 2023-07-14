مشاريع نخيل في دبي أمام المستثمرين بمتجر «هارودز» لندن

المصدر: لندن - البيان

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تستعرض شركة «نخيل»، مشاريعها التطويرية المميزة في متجر «هارودز» الشهير بوسط لندن.

وتستضيف شركة «نخيل» جناحاً مؤقتاً في الطابق الخامس من المتجر متعدد الأقسام لغاية 29 يوليو 2023، كما تستعرض بالشراكة مع «هاردوز إيستايتس»، أنشطتها عبر سبع لوحات عرض موزعة في الطابق الأرضي لغاية 3 أغسطس 2023.

وتنضوي محفظة شركة «نخيل» على عدد من المشاريع المميزة تتنوع بين مجتمعات رئيسية ومشاريع للسكن والتجزئة والضيافة ووجهات الترفيه الهادفة إلى توفير تجارب أنماط حياة ومرافق استجمام لا تضاهى، والتي تلعب بمجملها دوراً جوهرياً في تحقيق رؤية دبي.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: يشكل متجر «هارودز» شريكاً مثالياً لعلامة «نخيل» التجارية، حيث يجمعنا التزام راسخ نحو الارتقاء بأنماط الحياة عبر تقديم أروع التجارب الفاخرة. وسيساعدنا جناحنا المؤقت في المتجر على استعراض مشاريعنا المميزة على الواجهة البحرية أمام جمهورنا الإقليمي والدولي، وجذب المستثمرين المحتملين وتعريفهم بآفاق النمو القوية التي تتمتع بها دبي.

وقال سايمون باري، رئيس قسم مشاريع التطوير الجديدة لدى «هارودز إيستايتس»: يسرنا مواصلة التعاون مع شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تتمتع بمكانة مرموقة على غرار «نخيل» عبر هذا الجناح المنبثق الفاخر خلال موسم الصيف في متجر «هارودز». ولا شك أن عرض محفظة ’نخيل‘ الاستثنائية ومشاريعها المميزة لعملائنا الدوليين يشكل فرصة رائعة، حيث يقصد الكثير منهم لندن لقضاء العطلة صيفية. هذا وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا بتزويد زوارنا بتجارب فاخرة لا تضاهى. ونحن على ثقة بأن جناح ’نخيل‘ المؤقت سيغدو مقصداً للمستثمرين والعملاء القادمين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم، وستوفر لهم فرصاً استثمارية جديدة وحصرية في دبي. وأود بهذه المناسبة توجيه دعوة لكافة الزوار للانضمام إلينا في ’هارودز‘ والاستمتاع برحلة إلى عالم من الفخامة والابتكار.

وساهمت مشاريع شركة «نخيل» على الواجهة البحرية، بما في ذلك «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً والحائزة على عدة جوائز، بإضافة أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي والبالغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن أجمل مناطق الجذب السياحي. وإضافة إلى كونها الشركة المطورة لمشروعي «جزر العالم» و«جزر دبي»، تعد «نخيل المطور لـ 18 من المجتمعات السكنية الرائدة التي يقطنها نحو 700,000 نسمة في دبي.

وتضم محفظة مشاريع شركة»نخيل«مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، مثل فندق»سانت ريجيس دبي - ذا بالم«؛ فضلاً عن أشهر مراكز التسوق بدبي، مثل»نخيل مول«و»جولدن مايل غاليريا«ضمن»نخلة جميرا«. كما طورت شركة»نخيل«العديد من مناطق الجذب السياحي الفريدة، مثل منصة المشاهدة،»ذا ڤيو آت ذا بالم«، التي تتربع في الطابق 52 من برج»ذا بالم تاور«لتوفر إطلالات مذهلة بزاوية 360 على»نخلة جميرا«وأفق دبي والخليج العربي.

ويعتبر هذا التعاون الثاني من نوعه مع متجر»هارودز«والذي تعرض فيه شركة»نخيل«مشاريعها في هذه الوجهة الشهيرة التي يقصدها الكثير من الزوار من منطقة الشرق الأوسط ويشكل فرصة للشركة لاستعراض مشاريعها الرائدة إضافة إلى رؤية دبي المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين.

وستجري شركة»نخيل«خلال تواجدها في متجر»هارودز«، مسابقة بعنوان»أسلوب الحياة الفاخر" والتي تمنح المستثمرين المحتملين الذين يسجلون اهتماماً بالاستثمار في مشاريع الشركة، فرصة رائعة للفوز بثلاث رحلات إلى دبي.

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