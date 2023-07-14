تصاعد زخم نمو القطاع العقاري في دبي

المصدر: دبي – البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 712 مبايعة بقيمة 3.38 مليارات درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم، و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات بـ 54 مبايعة بقيمة مليار درهم في مشروع «دستركت ون ويست»، الذي حقق مبيعات فاقت المليار درهم لـ 3 أيام متعاقبة، وسجل بذلك مبيعات إجمالية بقيمة 3.7 مليارات درهم منذ يوم الثلاثاء حتى يوم أمس.

وحلت منطقة الحبية الخامسة في المرتبة الثانية بمبيعات الأراضي اليومية بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وسجلت نخلة جميرا، أمس، 711 صفقة بيع بقيمة إجمالية 735 مليون درهم، واستحوذت على أكبر 3 مبايعات يومية للشقق والفلل، تصدرتها صفقة بيع لشقة بقيمة 116 مليون درهم في مشروع «سيكس سنسز ريزيدنسز»، تلتها مبايعتان لشقتين في مشروع برج «كومو ريزيدنسز»، بلغت قيمة الأولى 71 مليون درهم، والثانية 63 مليون درهم، وسجل هذا المشروع الفاخر 10 مبايعات فاقت قيمتها نصف مليار درهم.

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