50 % نمو مبيعات العقارات الفاخرة في دبي خلال الربع الثاني

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت مبيعات العقارات الفاخرة التي يزيد سعر كل منها على 10 ملايين درهم، نمواً بنسبة 50 % في الربع الثاني من 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الوساطة العقارية «بتر هومز».

وذكر التقرير أن دبي سجلت في الربع الثاني 724 صفقة بيع لعقارات فاخرة، مقارنة بـ 700 صفقة في الربع الأول من العام الجاري، ولفتت إلى أن العقارات الجاهزة شكلت النسبة الأكبر من مبيعات هذه الفئة من العقارات، حيث سجلت 481 صفقة في الربع الثاني، و453 صفقة في الربع الأول، مقارنة بالعقارات المباعة على الخريطة التي سجلت 243 صفقة بيع في الربع الثاني، و247 صفقة في الربع الأول.

ولفت التقرير إلى أن مشروع برج «كومو ريزيدنسز»، ساهم في تسجيل نخلة جميرا لأعلى عدد من صفقات بيع العقارات الفاخرة على الخريطة في الربع الثاني، وقد حافظت جزيرة النخلة على مكانتها، باعتبارها المنطقة الأكثر طلباً للعقارات الفاخرة الجاهزة.

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