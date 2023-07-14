مشتري أغلى شقة في سوق عقارات دبي ثري من موناكو

المصدر: دبي - بشار باغ

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علمت «البيان» أن صفقة بيع أغلى شقة مباعة في تاريخ سوق دبي العقارية، والتي تم تسجيل بيعها رسمياً بـ 420 مليون درهم في مرسى العرب، تعود لثري من موناكو.

واختار المشتري هذه الشقة فائقة الفخامة من فئة «بنتهاوس»، كأول عقار يمتلكه في دبي، وهو رجل أعمال مرموق، من عائلة تجارية معروفة في موناكو، وتدير إحدى أكبر الشركات التجارية متعددة الأنشطة على مستوى أوروبا.

وتتميز الشقة بوجود مصعد خاص، ومدخل ببهو خاص، يضمن الخصوصية، وتحتل أعلى 3 طوابق من مبنى فندق مرسى العرب، وهي الأضخم والأغلى سعراً بين 3 شقق بنتهاوس فقط موجودة في مبنى الفندق الرئيس، ولدى كل شقة مدخل خاص بها. وتتميز الشقة بمساحة خارجية تبلغ 17.000 قدم مربعة، وتضم مصعدين ومدخلاً ومسبحاً خاصاً، وتطل على بحر دبي من خلال رؤية 360 درجة، كما تطل على فندق برج العرب.

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