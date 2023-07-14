شراكة لدعم المدفوعات الرقمية بقطاع الأغذية والمشروبات

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إبرام شراكة مع «سيرف مي» (SerVme)، منصة إدارة علاقات العملاء لحجوزات وضيوف المطاعم، ومشغلي مرافق الضيافة.

وستسهم هذه الشراكة في تحقيق فوائد كبيرة لتجار الأغذية والمشروبات العاملين في دولة الإمارات، حيث يواصل القطاع تسجيل نمو مطرد مدعوماً بمكانة الدولة كونها واحدة من أكثر المناطق السياحية شهرة في العالم. وبتكامل منصتي «نتورك» و«سيرف مي»، ستتمكن المطاعم من عملية دفع أكثر سلاسة وفعالية، من خلال التكامل الفوري مع نظام الحجز الخاص بهم، والتخزين التلقائي لسجل بجميع بيانات الدفع، ضمن ملف الضيف المعني في نظام إدارة علاقات العملاء.

وستمكن الشراكة مشغلي المطاعم من تأمين إيراداتهم مقدماً من الضيوف، من خلال تقديم خيارات مثل الودائع الجزئية أو الكاملة للمناسبات الخاصة. وستمكن أيضاً من التفويض المسبق لبطاقات الائتمان، من أجل الحجوزات للتحوط ضد عمليات الإلغاء في اللحظة الأخيرة، التي تؤثر على معدل دوران طاولات المطاعم، وسيخفف هذا الحل المبتكر من مشكلات مثل «عدم الحضور»، ويضمن تجربة دفع سلسة وآمنة للعملاء، الذين يتناولون الطعام فضلاً عن توفير دخل مضمون للمطاعم. (دبي - البيان)

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