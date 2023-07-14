بحث توسيع استثمار «مصدر» و«إبيردرولا» بالطاقة المتجددة

المصدر: مدريد - وام

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التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، والرئيس التنفيذي المؤسس، ورئيس مجلس إدارة شركة «مصدر» للطاقة المتجددة، مع إجناسيو غالان رئيس مجلس إدارة شركة «إبيردرولا» العاملة في مجال الطاقة النظيفة في مدريد.

كما التقى عدداً من المسؤولين العالميين، بهدف تنسيق الآراء بشأن الحلول التي يمكن أن تضمن تحقيق انتقال منصف ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الاجتماعات بين مسؤولين إماراتيين وإسبان، لمناقشة سبل تعزيز قدرات الطاقة المتجددة، ودعم أهداف الحياد المناخي العالمية، استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات إلى المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية في مؤتمر الأطراف COP28، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات، بحلول عام 2030، إذا أردنا تحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مشدداً على أن الوصول إلى هذا الهدف، يتطلب تعزيز التعاون الدولي.

وأضاف: «نحرص دائماً على تعزيز التعاون، واستكشاف فرص التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وناقشت هذه المواضيع مع إجناسيو غالان، حيث ترتبط شركتا «مصدر» و«إبيردرولا» بعلاقات راسخة من التعاون البنّاء في تطوير مشاريع طاقة متجددة، أسهمت في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الناس، ضمن مناطق عدة حول العالم. وكان لهذه المشاريع دور مهم في دعم جهود إزالة الكربون، وزيادة فرص العمل، كما أنها تسهم في تسريع التقدم لتحقيق انتقال مدروس ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة العالمي».

وقال إجناسيو غالان: «تمتلك «إبيردرولا» سنوات طويلة من الخبرة في توفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، حيث استثمرت على مدى السنوات العشرين الماضية، أكثر من 150 مليار يورو، بهدف تعزيز عملية انتقال الطاقة. ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يجب القيام بالكثير من العمل للبقاء على المسار الصحيح، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ويتعين على صانعي السياسات والشركات المستثمرة في الطاقة، الالتزام أكثر من أي وقت مضى بتوفير الكهرباء النظيفة، عبر مصادر الطاقة المتجددة، والشبكات الأكثر ذكاءً، وحلول تخزين الطاقة».

لقاء مثمر

وأضاف غالان: «كان لقائي بالدكتور سلطان الجابر مثمراً، حيث إننا نتشارك الرؤى حول أهمية مصادر الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق التقدم المنشود لخدمة مصالح الشعوب والكوكب».

وتعد «مصدر» واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتنشط في أكثر من 40 دولة، ولديها محفظة مشاريع عالمية، بقدرة إجمالية تتجاوز 20 غيغاواط. وتبلغ قيمة استثمارات «مصدر» العالمية 30 مليار دولار أمريكي، وتستهدف الشركة تعزيز قدرتها الإنتاجية، لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030.

وتعد «إبيردرولا» أكبر شركة للكهرباء في أوروبا، وثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 71 مليار يورو. وبالإضافة إلى قاعدة أصول الشركة الحالية البالغة 150 مليار يورو، تلتزم خطة «إبيردرولا» الاستراتيجية للفترة 2023-2025، بمستوى قياسي قدره 47 مليار يورو من الاستثمار خلال ثلاث سنوات فقط، مع التركيز على شبكات الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق أنظمة نظيفة وآمنة وتنافسية.

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