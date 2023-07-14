«راكز» تعزز تواصلها مع الشركات العاملة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أكدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) حرصها على تعزيز أواصر التعاون والترابط بين الشركات العاملة تحت مظلتها، وذلك بتنظيم فعاليات تواصل دورية تستضيف فيها أعضاء مجتمع أعمالها من مختلف الصناعات.

وأوضح رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، تمثل فعاليات التواصل التي تنظمها راكز منصة للقاء الشركات مع بعضها وتبادل الأفكار وبحث الإمكانيات الجديدة، حيث تنظم راكز هذه فعاليات بشكل دوري لتزويد الشركات العاملة في مختلف القطاعات مثل البناء والتشييد والأغذية والمشروبات والتصنيع والسيارات والكيماويات ومستحضرات التجميل وغيرها، بفرص التعاون والتواصل مع الشركاء المستقبليين والمزودين والموزعين العاملين في قطاعات متعددة مثل التصنيع والمقاولات والتعبئة والتجارة على الوجه الذي يتيح للشركات إيجاد كافة حلول الأعمال تحت سقف واحد ضمن مجتمع أعمال راكز.

وأشار إلى أن راكز جمعت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 1300 من أصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة والخبراء بالقطاعين الحكومي والخاص، لمشاركة تجاربهم وخبراتهم. وقد ساعدت فعاليات التواصل على خلق بيئة محفزة تتيح للعملاء فرص المشاركة بمناقشات بنّاءة.

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