50 % نمو الإصدارات الخضراء في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت إصدارات الصكوك الخضراء بنحو 50 % في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لتقرير حديث لوكالة ستاندرد أند بورز «إس أند بي».

وقالت الوكالة في تقريرها: «من المتوقع أن يلقي مؤتمر Cop28 القادم في دولة الإمارات مزيداً من الضوء على الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي والصكوك لتمويل المبادرات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي».

وتتوقع الوكالة نمو الإصدارات الخضراء مع سعي المصدرين لتلبية طلبات المستثمرين، وكذلك وسط سعي دول التمويل الإسلامي الأساسية إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بهم.

وتتوقع الوكالة المزيد من النشاط في هذا المجال، حيث تجذب جهات الإصدار انتباه المستثمرين العالميين وتبدأ الجهات التنظيمية في تقديم الحوافز، على سبيل المثال، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في يونيو 2023 عن إعفاء من رسوم التسجيل للشركات التي تدرج سنداتها أو صكوكها المرتبطة بالاستدامة في السوق المحلية خلال 2023.

وفي النصف الأول، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك بنسبة 17.5 إلى 83.2 مليار دولار مقارنة بـ 100.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتوقعت الوكالة أن يبلغ إجمالي الإصدار العالمي للصكوك ما بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من تقديرها الأولي البالغ 150 مليار دولار، لكنه لا يزال أقل من رقم عام 2022، وذلك بسبب تراجع إصدار الصكوك بالعملة المحلية.

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