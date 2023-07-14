«الياه سات» تحصل على جائزة «تكريم الشركاء»

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصلت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) على جائزة «تكريم الشركاء»، وذلك على هامش ملتقى الشركاء السنوي الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في أبوظبي لتكريم شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، وذلك تقديراً لدورها في تطوير قطاع اتصالات الأقمار الصناعية المتقدّم في الإمارات، إلى جانب علاقتها الراسخة والناجحة مع الهيئة.

وتأتي الجائزة تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه «الياه سات» في إنشاء بنية تحتية متطورة للاتصالات الفضائية في الإمارات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة الرائدة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

تسلّم الجائزة، خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في مجموعة الياه للاتصالات الفضائية، وشملت الفعالية العديد من الأنشطة، منها عرض المحاور الرئيسية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي سلّطت الضوء على دور الهيئة ورسالتها في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحوّل الرقمي.

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