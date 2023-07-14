مؤشر سوق دبي يتجاوز مستوى 4000 نقطة

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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قفز مؤشر سوق دبي المالي إلى ما فوق 4000 نقطة في ختام تداولات أمس، ليحقق السوق مستوى قياسياً الأعلى منذ أغسطس 2015، مع مواصلة ارتفاع مؤشره العام على مدار الأسبوع الثاني على التوالي وبنمو بلغ 0.44% في جلسات أمس فيما واصل سوق أبوظبي التحسن محافظاً بدوره على ارتفاع المؤشر لليوم الثالث محققاً نمو طفيفاً 0.05% إلى مستوى 9627 نقطة.

وسجل سهم «إعمار العقارية» أعلى مستوى في 5 سنوات ونصف عند 6.88 دراهم، بعدما ارتفع 0.73%.

وفيما استندت الأسواق في نشاطها خلال تداولات أمس على ارتفاع أسهم قطاعات رئيسية وتجاوزت سيولة السوقين 1.8 مليار درهم منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، و632 مليون درهم سوق دبي المالي، وشهد كل من السوقين إجمالي صفقات قارب 26.4 ألف صفقة، منها 10.4 آلاف صفقة في سوق دبي المالي و16 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.

سوق دبي

ونشط سوق دبي المالي مدفوعاً بمحافظة الأسهم النشطة على زخمها خلال الآونة الأخيرة ولاسيما في قطاع المال والاستثمار بمقدمتها لليوم التالي على التوالي سهم شركة «الفردوس» الذي واصل الارتفاع بنسبة 15% ثم سهم «بنك عجمان» الذي تجاوز نموه 5% تلاهما سهم «بنك السلام» بنسبة 3.35% ثم سهم «دبي التجاري» بنسبة 2.59% ثم سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 2.56%.

وارتفع سهم سوق دبي المالي بـ 1.8% عند سعر 1.66 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ 6 أشهر، وارتفع سهم ديوا بـ 1.1% عند سعر 2.70 درهم وبتداولات قاربت 11 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» 1.6% وسهم بنك «دبي الإسلامي» 1.6% وسهم «أرامكس» 0.67%.

بينما شهدت بعض الأسهم النشطة خلال الأيام الماضية تراجعات ملحوظة خلال تداولات أمس منها تراجع سهم «دبي للمرطبات» بنسبة 5.55 % فيما تراجع سهم شركة «تبريد» بنسبة 3.31% ثم «دبي للاستثمار» بنسبة 2.38% ثم سهم «أمان» بنسبة 2.25%، وسهم شركة «أملاك» بنسبة 1.7%.

كما تراجع سهم «سالك» بسبة 0.62% و«تيكوم» 0.78%.

سوق أبوظبي

مقابل ذلك حافظ سوق أبوظبي المالي على نشاطه المرتفع عبر تداولات أمس مدفوعاً بارتفاع شركات الخدمات الطبية والطاقة والعقارات والقطاع المالي حيث تصدر سهم «الخليج الطبية» بنسبة 10.81% ثم سهم «الاتحاد للتأمين» بنسبة 10.28% تلاهما سهم «بنك أم القيوين» بنسبة 8.3% ثم سهم شركة «منازل العقارية» بنمو سعري بلغ 6% كما بلغ نمو سهم «ادنوك للإمداد» حوالي 3.99%.

كما ارتفع سهم «جي إف اتش» 2.6%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.50% وسهم «أدنوك للغاز» 0.59% وسهم «أبوظبي الأول» 0.29%.

بينما تصدر سهم «فودكو» لائحة تراجعات أسهم السوق في تداولات أمس حيث تراجع بنسبة 10% تلاه سهم سهم «حياة للتأمين» بحوالي 5.13 % تلاه تراجع سهم «اربكو» بنسبة 3.8% ثم «شيميرا فوتسي» بنسبة 3.32%، ثم سهم «اربد» بنسبة 3.23%.

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