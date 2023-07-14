445 مليون درهم أرباح «إي آي إتش إثمار» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي آي إتش إثمار الدولية القابضة» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، والتي أظهرت نمواً كبيراً في أرباح الشركة، معززة بذلك موقعها كونها إحدى الشركات القابضة في الدولة، حيث تم تسجيل صافي أرباح بلغت 445 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنحو 24 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نجاح الاستراتيجية، التي تتبعها «إي آي إتش» بتنويع مصادر الإيرادات الخاصة بها، والتي من شأنها أن تُعزز موقعها الريادي كونها شركة قابضة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول الشركة الثابتة بشكل كبير، حيث بلغت 2.23 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 77.7 مليون درهم في عام 2022، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في حقوق الملكية الإجمالية، حيث بلغت نحو 1.35 مليار درهم، مقارنة بـ 66.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة: «تعكس هذه النتائج الإيجابية الاستثنائية في النصف الأول من العام الأداء القوي في جميع قطاعات عمل «إي آي إتش» والإمكانات الهائلة للنمو التي تؤكد موقعها الرائد في المنطقة، ونؤكد التزامنا التام بتوفير بيئة عمل ملائمة تتفق مع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بنا، والتي تتماشى مع مبادئ التنمية والتنوع والحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ونعمل لضمان إضافة قيمة حقيقة كبيرة للشركة من كل استثمار نقوم به، وأن تسهم هذه الاستثمارات في نمو الاقتصاد، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة مستثمرينا، وتؤكد هذه الإنجازات الملموسة نهجنا الابتكاري ورؤيتنا في إرساء معايير جديدة، تمهد الطريق للنجاح المستمر».

يذكر أن «إي آي إتش» تملك سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في خمسة قطاعات رئيسية، ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

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