«العربي للاستثمار» ينضم إلى «تريد كونكت» من «&e المؤسسات»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت &e المؤسسات عن انضمام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» ليصبح عضواً رسمياً في منصة تريد كونكت الإمارات (UAE Trade Connect).

وتعتبر منصة تريد كونكت الإمارات منصة للتكنولوجيا المالية القائمة على تقنية البلوك تشين والتابعة لـ &e المؤسسات، وهي أول منصة تجارية قائمة على تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الاحتيال في مجال التمويل التجاري، وأنشئت في إطار مشروع مشترك بالتعاون بين &e المؤسسات والقطاع المصرفي في الدولة، وتهدف لتقديم الحلول السحابية لاكتشاف المعاملات المشبوهة ومنع الاحتيال والازدواجية في التعاملات، وتدعم مجموعة واسعة من خدمات التعاملات التجارية عبر توثيقها بشكلٍ أسرع.

وتم التوقيع خلال حفل أُقيم في مقر المصرف الرئيسي في أبوظبي بين ممثلي الطرفين غراهام فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي للمصرف، وذو القرنين جافيد الرئيس التنفيذي لشركة تريد كونكت الإمارات.

وأشار غراهام فيتزجيرالد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إلى أهمية توحيد الجهود في القطاع المصرفي ودعم التحول الرقمي في العمليات المصرفية.

وأضاف: «يشكل هذا التعاون خطوة مهمة تعكس مدى التزامنا بالتحول الرقمي والابتكار، وسعينا المتواصل لمكافحة الاحتيال في مجال التمويل التجاري ». ورحب ذو القرنين جافيد بانضمام المصرف جنباً إلى جنب مع 11 من البنوك الأخرى في الدولة إلى المنصة.

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