«اقتصادية رأس الخيمة» تروج لـ 128 مشروعاً تجارياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استعرض برنامج «الاقتصادية في أسبوع»، الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، 128 مشروعاً وطنياً منذ إطلاقه في عام 2019 لغرض الترويج وتوسيع القاعدة التسويقية لمشاريع رواد الأعمال تنوعت ما بين مشاريع تجارية ومنزلية وافتراضية، وابتكارات طلابية.

وقال سامي الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: إطلاق الدائرة لبرنامجها الإذاعي جاء ضمن خططها الاستراتيجية لتنويع وسائل التواصل مع متعامليها والمجتمع واستعراض أهم القرارات والمشاريع والمبادرات والمواضيع المتعلقة بدور الدائرة في تنظيم وتطوير ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وشارك في البرنامج الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، 200 مستشار وخبير ومدرب وأكاديمي من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف الرباح أن البرنامج الذي يبث كل أربعاء تضمن فقرات جديدة مثل حديث المال والذهب اليوم، وبرقية أخبار، وبصمات وطنية ناجحة، وخدمات مجتمع الأعمال، ووين سايرين، إلى جانب الفقرة الرئيسية وهي حوار مع ضيف.

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