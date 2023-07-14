تخريج مجموعة جديدة من برنامج «دو» لتدريب المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فعاليات مجلس القيادة لتخريج الدفعة الجديدة من المتدربين في مكاتبها، وذلك في معهد «اس اي اي» لأبحاث الاستدامة، ويتمثل الهدف من هذه الاحتفالية هو تكريم المشاركين بنسخة العام 2022 من برنامج «دو» لتدريب الخريجين الجدد المواطنين، والاحتفاء بإنجازاتهم، التي استطاعوا تحقيقها بفضل الخبرات والمهارات والرؤى، التي اكتسبوها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وشهد مجلس «دو» للقيادة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك مناقشات الطاولة المستديرة، التي جرت بين المتدربين وأعضاء فريق الإدارة، ومن بينهم عدد من الرؤساء التنفيذيين، وأسهمت هذه المناقشات في تسهيل الحوار المفتوح وتوفير مجموعة من الإمكانات، التي تعزز قدرة المتدربين على الاستفادة من الملاحظات والرؤى الإرشادية، التي يوفرها الخبراء الرائدون، كما قدمت مناقشة الطاولة المستديرة للمتدربين فرصة للتواصل مع فريق الإدارة في «دو»، وطرح الأسئلة ذات الصلة بأحدث التوجهات على مستوى القطاع، والحصول على المشورة والتوجيهات ذات الصلة بحياتهم المهنية ومجالات العمل التي يختارونها.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: «يسرنا الاحتفال بإنجازات خريجينا من المتدربين، والمتميزين بمستويات عالية من الكفاءة والقدرات، وأفتخر بمتابعة نموهم وتطورهم، وبالمستوى العالي من الأداء، الذي أظهروه خلال مسيرتهم التدريبية، ويسلط مجلس القيادة الضوء على التزامنا برعاية المواهب والكفاءات الإماراتية الصاعدة، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والارتقاء بمشهد الابتكار في «دو»، ونحن على ثقة تامة بأهمية الاستثمار في تطوير إمكانات وقدرات هذه القوى الشابة ومرافقتها في مسيرتها المهنية، للمساهمة في استشراف المستقبل القيادي لمؤسساتنا وإعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين في مجال التكنولوجيا والاتصال».

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