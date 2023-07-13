«الخليج للملاحة» تتحول إلى الربحية بـ 28 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو 2023، مسجلة أرباحاً صافية بلغت نحو 28 مليون درهم مقارنة بصافي خسائر بلغ قدرها 2.5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الشركة في أحدث تقاريرها المالية إلى استمرار التحسن في أدائها التشغيلي والمالي ومدعومة بإجراءات تعزيز النمو وضبط التكاليف.

وبلغت الأرباح التشغيلية 23 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 4.5 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الربح 11 مليون درهم مقارنة بإجمالي ربح بلغ 12 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وانخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية الى 65 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بنحو 72 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نتيجة بيع إحدى السفن.

وبلغت الأرباح المحتجزة 6 ملايين درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بخسائر متراكمة بلغت نحو 679 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022.

وإجمالي الأصول بلغ 759 مليون درهم.

وبلغت قيمة صافي الأرباح 14 مليون درهم بنهاية الربع الثاني لعام 2023 مقارنة بصافي خسائر بلغت 4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتمكنت الخليج للملاحة خلال الربع الثاني من هذا العام من شطب كافة الخسائر المتراكمة والتي بلغ قدرها 679 مليون درهم (ما يعادل 66% من رأس المال كما في الربع الثاني من عام 2022)، بل وتحولت هذه الخسائر الى أرباح محتجزة بلغ قدرها 6 ملايين درهم في الربع الثاني من خلال استكمال عملية تخفيض رأس المال، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء السفن وتخفيض كلف التمويل وتحويل جزء كبير من مديونيات الشركة الى أسهم في رأس المال.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 30 يونيو 2023 بنسبة 16% إلى 487 مليون درهم مقابل 419 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وانخفضت المصاريف التشغيلية الى 54 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 60 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة بيع سفينة «جلف مشرف».

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "مع استمرار الشركة في تحقيق نمو كبير في الإيرادات وتعزيز الكفاءة في عملياتها وأسواقها الأساسية، نجدد ثقتنا بأن الخليج للملاحة ستتمكن باستمرار من تحسين أداء العمليات التشغيلية والحفاظ على مستويات الربحية. وبحمدالله، ثم بفضل الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لتحسين النتائج المالية، فقد تكمنت الشركة من شطب كافة الخسائر المتراكمة لأول مرة في تاريخ الشركة منذ أكثر من 10 سنوات".

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