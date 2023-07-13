3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.6 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 712 مبايعة بقيمة 3.38 مليارات درهم منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة مليار درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 200.32 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 16.14 مليون درهم و99 رهنا للفلل والشقق بقيمة 184.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 41.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 9.8 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9.33 مليون درهم.

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