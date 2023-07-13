تعاون بين بلدية دبي و«دييز» في إطار مشروع آفاق دبي

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت بلدية دبي وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مذكرة تفاهم للتعاون والتطوير في إطار مشروع آفاق دبي، الذي يُعنى بتخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات بدون طيار، بهدف دعم تطلعات وخطط إمارة دبي في مجال التنقل الجوي، وتحقيق أهداف واستراتيجيات بلدية دبي في مشروع آفاق دبي فيما يخص تخطيط مسارات للطائرات بدون طيار ومواقع المطارات ومهابط الطيران المنخفض، وذلك بالاعتماد على خبرات الشركاء في اشتراطات الطيران المدني والسياسات المتعلقة به، وخبرات البلدية في التخطيط العمراني.

وقعت مذكرة التفاهم المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، والمهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

وقالت المهندسة مريم المهيري: «تتماشى الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية المرتبطة بمشروع آفاق دبي مع تطلعات إمارة دبي وخططها في مجال البنية التحتية لقطاع الطيران ومواقع المطارات والمهابط المخصصة للطائرات بدون طيار، بما يطور من الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ويرسّخ جاذبية وريادة وتنافسية دبي ومكانتها في مجال التنقل الجوّي. كما تفتح المذكرة آفاقاً للتعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف مجالات عمل بلدية دبي و»دييز«، والاستفادة من الخدمات المشتركة المُقدمة والتي تخدم المشروع، وبما يعزز جهود البلدية في تبني ودعم الحلول الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى إمارة دبي».

وقال المهندس معمر الكثيري: تندرج هذه الخطوة في إطار التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتعزيز كافة أشكال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة دبي والدولة عموما لتقديم التسهيلات الممكنة والدعم اللازم لخطط إمارة دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي وغيره من القطاعات، وذلك بما من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لإمارة دبي، وترسيخ سمعتها كنموذج عالمي يحتذى به. ويجسد هذا التعاون مع بلدية دبي حرص «دييز» على المساهمة بدعم نمو إمارة دبي وتطورها المستقبلي والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة وفق خطة دبي الحضرية 2040«.

تبادل البيانات

ونصّت المُذكرة على تبادل قواعد البيانات والمعلومات الرقمية ذات الطابع الجغرافي، والمخططات ثلاثية الأبعاد التي تمثل الاشتراطات التخطيطية لمناطق الطيران المنخفض في واحة دبي للسيليكون، إضافةً إلى البيانات والمعلومات الرقمية المتعلقة بتخطيط المسارات للطائرات من غير طيار، ومواقع المطارات والمهابط للطيران المنخفض.

كما نصّت على توفير البنية التحتية من الخوادم وقواعد البيانات الجغرافية اللازمة لحفظ تلك البيانات والمخططات ثلاثية الأبعاد ونشرها على الأنظمة ذات العلاقة، وتوفير الخدمات الاستشارية في مجال نظم المعلومات الجغرافية بما يخدم مصالح الطرفين، وتحديد آلية التواصل وجهات الاتصال المعنية لمعالجة الطلبات، إضافةً إلى الحالات الطارئة ولتصعيد البلاغات.

كذلك، تلتزم»دييز" بتقديم الدعم لبلدية دبي في المشروع، من خلال تسهيل آليات تطبيق المرحلة التجريبية والمتعلقة بتخطيط المسارات للطائرات من غير طيار ومواقع المطارات والمهابط للطيران المنخفض، وعقد ورش العمل المتخصصة في مجال الاشتراطات التخطيطية للمنطقة، وتزويدها بالتشريعات الهندسية والتخطيطية المعتمدة من هيئة الطيران المدني في هذا المجال، إضافةً إلى التنسيق مع البلدية مجال تخطيط أجواء الطيران المنخفض من خلال التأكد من التوافق والتوائم مع الخطط الحضرية المستقبلية لها.

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