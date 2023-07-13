مجموعة الحبتور تصدر قراراً بتخصيص كافة الوظائف الجديدة للمواطنين

المصدر: البيان

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أكد خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أن المجموعة اتخذت قراراً اليوم بتخصيص كافة الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه تم إعطاء التعليمات لكافة الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين للعمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهليهم.

كما أصدرت مجموعة الحبتور قراراً بإحلال المواطنين في أي وظيفة شاغرة بسبب استقالة أو خروج أي موظف في المجموعة، موضحاً أن توظيف المواطنين حق وواجب وسيعطى الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة.

ونشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور تدوينة في حسابه على تويتر: "قررنا اليوم في الاجتماع الصباحي لمجلس ادارة مجموعة الحبتور تخصيص كافة الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من ابناء دولة الامارات، وأعطيت تعليماتي فوراً لكافة الادارات بتوظيف المواطنين الراغبين للعمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهليهم..

كما أصدرت اليوم قراراً بإحلال المواطنين في أي وظيفة شاغرة بسبب استقالة أو خروج أي موظف في المجموعة.. توظيف المواطنين حق وواجب علينا وسنعطيه الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة.. وأنا شخصياً سعيد وفخور بتجربة التوطين في مجموعة الحبتور، فلدينا اليوم 107 مواطن ومواطنة يعملون في قطاعات الفنادق والعقارات وبيع وتأجير السيارات والتأمين، إضافة إلى الإداريين في المقر الرئيس للمجموعة، وهدفنا وصول هذا الرقم إلى 150 مواطنا ومواطنة مع نهاية العام الحالي، ونحن على استعداد لتعيين مواطنين جدد في قطاعات الهندسة المدنية والوظائف الفنية والمهنية.. أبوابنا مفتوحة لكل من لديه حب وشغف ورغبة للتعلم والعمل، ولن نبخل بأي جهد يساهم في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الإمارات.."

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