نخلة جميرا تسجل بيع شقة في مشروع فاخر بـ 116 مليون درهم

المصدر: دبي - بشار باغ

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تواصل العقارات الفاخرة تسجيل صفقات بأسعار قياسية، حيث سجل مشروع "سيكس سنزس ريزيدنسز" في نخلة جميرا اليوم بيع شقة بقيمة 116 مليون درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتتكون الشقة من 5 غرفة وتصل مساحتها إلى 26513 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 4375 درهماً للقدم المربع.

وحلت صفقة بيع شقة في برج كومو ريزيدنسز بنخلة جميرا في المرتبة الثانية بين أكبر صفقات المسجلة منذ صباح اليوم، حيث تم بيعها بقيمة 71 مليون درهم.

وشهدت نخلة جميرا منذ صباح اليوم 19 صفقة بيع لوحدات سكنية وفندقية بقيمة 576 مليون درهم.

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