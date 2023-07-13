367.5 مليار درهم قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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بلغت قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات 100 مليار دولار تقريباً (367.5 مليار درهم)، فيما يشهد مزيداً من التوسع بإيقاع متسارع مما يتيح فرص نمو هائلة لشركات التجزئة، بحسب تقرير لشركة سينسا CENSA، المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية والتابعة لـ «واي كول» WayCool، شركة الأغذية والتكنولوجيا الزراعية الهندية ومقرها دبي.

وأفاد التقرير أن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مُهيأ لتحقيق نمو لافت، حيث نجحت دولة الإمارات من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها في توظيف أحدث التقنيات المبتكرة في تذليل التحديات التي تواجه القطاع مثل تفتت سلاسل الإمداد والتوريد، والحدّ من إهدار الطعام والتقلبات السعرية.

وتؤكد «سينسا» أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أدوات استطلاعات الطلب في تحفيز النمو والنجاح في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة بالإمارات.

وقال أفيناش كازيناثان، الرئيس التنفيذي لشركة سينسا: «بينما يواصل قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مساره التصاعدي، فإن استخدام أدوات استطلاعات الطلب يتحول على نحو متزايد إلى أمر حيوي لتجار التجزئة الساعين إلى البقاء في صدارة التنافس. حيث تعمل هذه الأدوات على تمكين تجار التجزئة من تحسين مستويات كفاءتهم، وتقليل كميات الطعام المُهدرة لديهم، ورفع مستويات الرضا لدى عملائهم. وفي سوق دائمة التطور كالسوق الإماراتية، تعتبر أدوات استطلاعات الطلب بمثابة حجر الزاوية في نجاح تجار التجزئة، وفي السماح لهم بالاستفادة من فرص النمو وتأمين مراكزهم في السوق العالمية».

وأضاف: «إن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مُهيأ لتحقيق نمو لافت، على نحو يتيح فرص نمو هائلة لتجار التجزئة. وتُقدّر قيمة هذا القطاع في الدولة بنحو 100 مليار دولار، وهو يشهد مزيداً من التوسع بإيقاع متسارع».

وتابع: «تستفيد أدوات استطلاعات الطلب من التقنيات فائقة الحداثة في تجميع وتحليل البيانات بدقة عن سلوكيات المستهلكين، وأنماط الطلب، وديناميكيات سلاسل الإمداد والتوريد. ومن خلال توظيف هذه المعلومات القيمة واستغلالها بنجاح، يكتسب تجار التجزئة القوة اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية ومستندة إلى معلومات دقيقة بشأن تصنيف منتجاتهم وإدارة المخزون لديهم».

وتُعد الفوائد التي توفرها أدوات استطلاعات الطلب في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات متعددة الجوانب. فهي تتصدى للقضية المُلحة المتمثلة في هدر الطعام، وذلك من خلال تسهيل الإدارة المناسبة للمخزون. ومن خلال التنبؤ الدقيق بالطلب، يمكن لتجار التجزئة الحفاظ على مستويات المخزون المثلى. وبالتالي، تقليل كميات الطعام المُهدرة، وتوفير المال وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تعزز هذه الأدوات رضا العملاء من خلال التأكد من جاهزية تجار التجزئة وتوافر المنتجات المرغوبة لديهم بصفة مستمرة وبسهولة. ويؤدي هذا التوافر بدوره إلى زيادة المبيعات وتعزيز ولاء العملاء على نحو راسخ، وتوطيد مكانة تجار التجزئة في السوق. وتعمل أدوات استطلاعات الطلب أيضا على تبسيط سلاسل الإمداد والتوريد، وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب على نحو أكثر فعالية. ويعمل ذلك بدوره على توفير التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يمنح تجار التجزئة ميزة تنافسية. أخيرًا، تعمل هذه الأدوات على تعزيز الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة، مما يمكّن تجار التجزئة من تلبية احتياجات العملاء بشكل استباقي. ومن ثم، زيادة المبيعات والأرباح.

وأكد أفيناش أن «تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات تمضي في مسار نمو لافت. وفي هذا السياق، يسهم النهج القوي والقائم على البيانات الذي تتنباه دولة الإمارات من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع وإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة في تحفيز شركات التجزئة ضمن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة المحلي على تحقيق التقدم في المشهد المتطور والاستفادة من فرص النمو. وتوفر أدوات استطلاعات الطلب الرؤى اللازمة لتحسين العمليات، وتقليل الفاقد وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار. ومن خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها جيداً، يمكن لتجار التجزئة البقاء في صدارة المنافسة والحفاظ على مراكزهم في السوق العالمية».

وجدير بالذكر أن الأمثلة الواقعية لتطبيق أدوات استطلاعات الطلب في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات تؤكد أنها أداة عملية وتسلط الضوء على فعاليتها. فعلى سبيل المثال، نجحت سلاسل المتاجر الكبرى البارزة في تحسين عمليات إدارة المخزون لديها، مما أدى إلى الحد من هدر الطعام وإرضاء العملاء على نحو فعّال. وبالمثل، استفادت سلاسل الوجبات السريعة من أدوات استطلاعات الطلب لتطوير وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها ونجاحها السوق. وعلاوة على ذلك، استفادت خدمات توصيل الطعام من المزايا التي تتيحها أدوات استطلاعات الطلب، وذلك من خلال تحسين وسائل تسليم الطلبات، وتقليل أوقات التسليم، وفي نهاية المطاف تعزيز رضا العملاء. وتؤكد قصص النجاح هذه على الدور المحوري الذي تضطلع به أدوات استطلاعات الطلب في مواجهة تحديات الصناعة ودفع النمو في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات.

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