«الموارد البشرية والتوطين» تحذر من رسالة وهمية تدعي تجميد الحسابات البنكية

المصدر: البيان

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من رسائل وهمية مرسلة من خلال قنوات رقمية والكترونية متضمنة الشعار الرسمي للوزارة ولجهات حكومية أخرى، يدعي مرسلوها تجميد الحسابات البنكية ما لم يتم تزويدهم ببيانات المتعاملين، وطلب الاتصال على أرقام معينة.

وأهابت الوزارة بعدم التجاوب مع هذه الرسالة وتجاهلها حال تلقيها والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها.

وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تم رصد رسالة وهمية مرسلة من خلال قنوات رقمية والكترونية متضمنة الشعار الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات حكومية أخرى، يدعي مرسلوها تجميد الحسابات البنكية ما لم يتم تزويدهم ببيانات المتعاملين، وطلب الاتصال على أرقام معينة.

تهيب الوزارة عدم التجاوب مع هذه الرسالة وتجاهلها حال تلقيها والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها."

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