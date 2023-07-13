ارتفاع مبيعات «دستركت ون ويست» إلى 2.7 مليار درهم في يومين فقط

المصدر: دبي – البيان

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ارتفعت، أمس، مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «دستركت ون ويست» في مدينة محمد بن راشد إلى 1.37 مليار درهم قيمة 78 صفقة بيع لقطع أراضٍ مخصصة للفلل، وذلك بعد أن سجل المشروع أول أمس الثلاثاء 103 صفقات بيع بقيمة 1.35 مليار درهم بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، ليصل بذلك عدد الصفقات التي سجلها المشروع خلال يومين فقط 181 صفقة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل مشروع دستركت ون ويست منذ بداية الشهر الجاري حتى يوم أمس الأربعاء 270 صفقة بيع لأراضٍ مخصصة للفلل بقيمة إجمالية تجاوزت 3.84 مليارات درهم.

ويضم دستركت ون ويست بحيرة كريستالية ضخمة بشواطئ رملية ومناطق مخصصة للسباحة. وتبلغ القيمة الإنشائية للمشروع 3.3 مليارات، ويضم 467 منزلاً، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول 2027.

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