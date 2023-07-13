«الياه سات» تستثمر 100 مليون دولار ببرنامج القمر الصناعي «T4-NGS» خلال 2023

المصدر: أبوظبي – وام

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قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»: «إن الشركة تتوقع تخصيص أكثر من 100 مليون دولار، خلال هذا العام للنفقات الرأسمالية كونها جزءاً من برنامج القمر الصناعي «T4-NGS»، الذي سيدخل حيز الخدمة التشغيلية في النصف الأول من العام 2025، بتكلفة تصل إلى 550 مليون دولار، تشمل التصنيع والتكاليف الأخرى مثل الإطلاق والتأمين والبنية التحتية الأرضية الجديدة».

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن الشركة استثمرت، منذ نشأتها أكثر من ملياري دولار في المعدات الفضائية، بما في ذلك أقمار الثريا الصناعية، وأكثر من مليار دولار في البنية التحتية الأرضية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً استمرارها في الاستثمار في البرامج النوعية، ومن ضمنها القمر الصناعي «T4-NGS»، الذي شارف على الاكتمال ليكون جاهزاً للإطلاق في النصف الأول من العام 2024 ودخول الخدمة التشغيلية في النصف الأول 2025».

وأكد الهاشمي أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات إضافية كبيرة، خلال السنوات المقبلة في ضوء عملية التقييم الجارية حالياً، بهدف تعزيز أسطولها من الأقمار الصناعية من خلال قمرين صناعيين محتملين هما «الياه 4» و«الياه 5»، لخدمات الاتصالات الفضائية الثابتة، سيسهمان في زيادة السعة المقدمة حالياً للحكومة بموجب اتفاقية خدمات السعة، التي ستنتهي في نوفمبر 2026.

وأوضح أن القمرين سيوفران تغطية جديدة وإمكانات وقدرات أعلى لتلبية المتطلبات الحكومية من الأقمار الصناعية من الجيل التالي، مشيراً إلى أن الشركة باشرت عملية طلب تقديم العروض بشأن القمرين، وأنها تقوم حالياً بتقييم ردود مصنعي الأقمار الصناعية قبل اختيار الشركة الأنسب لتصنيعهما.

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