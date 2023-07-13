مذكرة تفاهم بين «حديد الإمارات أركان» و«الجزيرة للمنتجات الحديدية»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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وقّعت مجموعة «حديد الإمارات أركان» مذكرة تفاهم مع شركة «الجزيرة للمنتجات الحديدية» (AJSP) لتصنيع منتجات الحديد في سلطنة عمان، لإرساء منظومة تعاون استراتيجية تتيح لهما الاستفادة بشكل أكبر من خبراتهما المشتركة واغتنام الفرص بالقطاع. يأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تأسيس «الجزيرة للمنتجات الحديدية» منشأة لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) وسعيها لإطلاق مطحنة أنابيب وقضبان دائرية من السبائك المعالجة حرارياً.

وكجزء من الاتفاقية، التي وقعها المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»، والشيخة أمل بهوان، رئيس مجلس إدارة «الجزيرة للمنتجات الحديدية»، ستتيح «حديد الإمارات أركان» الفرصة لتوريد المنتجات شبه النهائية، بما في ذلك مربعات الحديد والألواح والأعمدة لمصنع «الجزيرة للمنتجات الحديدية» المرتقب بأبوظبي أو مصنعها الحالي في صحار. وسيتعاون الطرفان لترويج وتسويق المقاطع الإنشائية الخفيفة والمتوسطة لـ«الجزيرة للمنتجات الحديدية» والمقاطع الإنشائية الثقيلة لـ«حديد الإمارات أركان».

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