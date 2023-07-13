«الإمارات دبي الوطني»: فائزان يربحان سيارتي «تيسلا»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن أسماء الفائزين بالجائزة الكبرى لحملة «مرر. ادفع. اربح»، التي أطلقها البنك لتشجيع عملائه على تسديد مدفوعاتهم رقمياً.

وأتاحت الحملة، التي استمرت من 15 مارس ولغاية 30 أبريل2023، بالتعاون مع شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لعملاء البنك فرصة الفوز بسيارة تيسلا مقابل إنفاق 3,000 درهم باستخدام بطاقة Visa من بنك الإمارات دبي الوطني عبر الإنترنت، أو بواسطة ميزة الدفع عبر محفظة هواتفهم المتحركة، والتي ضاعفت بدورها من فرص فوز العملاء. وكان الحظ حليف حاملي بطاقات Visa، يحيى وهاب طارق طبرة، ورودولف جابر، اللذين فازا بسيارتي تيسلا.

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