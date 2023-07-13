27 شهادة آيزو تدعم مسيرة تميز جمارك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعمت جمارك أبوظبي مسيرتها المتميزة نحو الريادة العالمية بحصولها على 27 شهادة للمطابقة مع المواصفات العالمية الآيزو في عدد من المجالات المختلفة، وذلك بعد إضافة 16 شهادة جديدة مؤخراً، والتي تأتي جميعها نتيجة لحرص الإدارة العامة على تعزيز أدوات العمل، والارتقاء ببيئته، ضمن منظومة تدعم وتشجع ثقافة الإبداع والتميز والابتكار، بما يحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن، وتسهيل التجارة، وتقديم خدمات متميزة.

وتسلم راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، في مقر الإدارة بمدينة مصدر، الشهادات الجديدة من مارتن بلاكبورن رئيس مجلس إدارة مجموعة (LRQA) العالمية المتخصصة في منح شهادات الآيزو، بحضور مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، وفهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مديري الإدارات.

ونالت الجمارك شهادات الآيزو الـ16 خلال عامي 2022 و2023، في نظام إدارة جودة البيانات ISO 8001-61، ونظام إدارة الجودة في قطاع الخدمات المساندة ISO 9001، ونظام إدارة الجودة في قطاع العمليات الجمركية ISO 9001، ونظام إدارة الجودة في قطاع الشؤون الفنية ISO 9001، ونظام إدارة الابتكار ISO 56002، ونظام مكافحة الرشاوى ISO 37001، ونظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO 26000، ونظام إدارة المرافق ISO 41001، ونظام إدارة الشراكات ISO 44001، ونظام إدارة الاستدامة في المشتريات ISO 20400، ونظام إدارة المخاطر ISO 31000، ونظام إدارة الأصول ISO 55001، ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO 20000-1، ونظام إدارة شكاوى المتعاملين ISO 10002، وآيزو خدمات التعليم ISO 29993:2017، وآيزو إدارة الموارد البشرية ISO 30422:2022.

وكانت جمارك أبوظبي حصلت في وقت سابق على 11 شهادة آيزو في نظام إدارة المعرفة ISO 30401: 2018، ونظام إدارة شؤون الموظفين 2018: 30414 ISO، ونظام الحوكمة البشرية 30408:2016 ISO، ونظام إدارة تخطيط الموارد البشرية 30409:2016 ISO، نظام إدارة التوظيف 201630405 ISO، ونظام إدارة البيئة ISO 14001، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظام إدارة الجودة في المشاريع ISO 10006: 2017، نظام إدارة المشاريعISO 21500: 2012، ونظام إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2013، نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2012.

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