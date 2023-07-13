«تيكوم» تطلق مساحات عمل مشتركة في «دبي للعلوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم عن إطلاق الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم التابع للمجموعة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي لأنماط عمل مشتركة ومرنة، تواكب احتياجات مختلف أحجام الشركات ورواد الأعمال في قطاع العلوم.

ويأتي إطلاق D/Quarters في إطار مساعي مجموعة تيكوم المتواصلة والرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تطوير بيئات أعمال متكاملة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبرنامج دبي للبحث والتطوير.

وتعد مساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم الإضافة الأحدث إلى محفظة مجموعة تيكوم المتميزة من الأصول والحلول المبتكرة، حيث ستعزز D/Quarters من بيئة الأعمال التنافسية للمجمع العلمي، الذي يضم أبرز الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب نخبة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات العلوم والرعاية الصحية والاستدامة والصناعات المتقدمة والطاقة.

وقال عمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم- القطاع التجاري: «لطالما كان تمكين المبدعين والمبتكرين في صميم استراتيجية مجموعة تيكوم لأكثر من عقدين من الزمن تعد مساحات العمل المشتركة من D/Quarters جزءاً من جهودنا الرامية إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، كما تشكل منصة مبتكرة تلائم متطلبات على اختلاف أحجامها، التي تحرص على تبني أساليب جديدة في ممارسة الأعمال، وتحقيق النمو والازدهار، ضمن بيئة أعمال متكاملة ومتخصصة في قطاع العلوم».

وأضاف: «يعكس توسع مساحات العمل المشترك D/Quarters إلى مجمع دبي للعلوم الفكر الاستباقي لإمارة دبي، حيث ستعمل على تعزيز موقع دبي وجهة عالمية للشركات والكفاءات البشرية في شتى مجالات العلوم، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل مدن العالم الاقتصادية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول لأجندة دبي الاقتصادية D33 والمتمثل بوضع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».

وكانت مجموعة تيكوم قد أطلقت المفهوم الجديد لمساحات العمل المشتركة D/Quarters العام الماضي، ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، لتوفر مساحات عمل مشتركة ومكاتب مخصصة وغرف اجتماعات، فضلاً عن مساحات مكتبية خاصة، بينما تقدم خدمات ذات قيمة مضافة، تتيح للشركات والأفراد على حد سواء فرص التقدم والنمو وتبادل الأفكار والابتكار، ضمن بيئة قائمة على التعاون.

ويحظى الموقع الجديد لمساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم بطلب كبير من العملاء.

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