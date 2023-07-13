«اقتصادية رأس الخيمة»: 109 فعاليات ومبادرات خلال النصف الأول

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها نفذت 109 مبادرات وفعاليات، خلال النصف الأول من العام الجاري، استهدفت المتعاملين والشركاء ورواد الأعمال والموظفين، وأصحاب الهمم ومرضى الثلاسيميا، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، وشملت مجالات عدة منها الاستدامة، الابتكار، والقراءة، والصحة والرياضة، والانسانية، وذلك تنفيذاً لخطط الدائرة السنوية بالتنسيق والتعاون مع شركائها.

وأوضح سامي الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: تضع الدائرة خطتها التشغيلية للمبادرات والفعاليات كل عام، بما يتلاءم مع أهداف دولة الإمارات واحتياجات المتعاملين والشركاء والمجتمع بفئاته.

وأشار إلى أن الدائرة نظمت 109 فعالية ومبادرة مقسمة بين 33 مبادرة مع الشركاء، و58 مبادرة مجتمعية، و18 منها لموظفي الدائرة ومتعامليها، حيث تنوعت الفعاليات خلال العام، لتشمل فحوصات صحية مجانية للموظفين وحملات التبرع بالدم ومشاركات رياضية وورش مختلفة لصقل مهارات الموظفين ومعارض للمجتمع ومبادرات للطلبة ومبادرات لإسعاد الموظفين وغيرها.

وأعرب الرباح عن شكره وتقديره لكل الجهود المبذولة من الشركاء في إنجاح فعاليات الدائرة، ومبادراتها خلال النصف الأول من عام 2023، مشيراً إلى أن الدائرة اختتمت فعاليات النصف الأول لهذا العام بالمشاركة في مبادرة «الجود من الموجود» التابعة لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بهدف دعم الطلبة باحتياجاتهم المدرسية.

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